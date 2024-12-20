  • пʼятниця

    20 грудня, 2024

  • 8.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 8.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через російські обстріли Херсонщини 60 тисяч абонентів залишилась без світла

Обстріли Херсонщини 20 грудня призвели до відключення світла, фото: Associated PressОбстріли Херсонщини 20 грудня призвели до відключення світла, фото: Associated Press

Через масовані російські обстріли на Херсонщині без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

Про це повідомив начальник Херсонськї обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлень споживачів у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів у Херсоні. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах.

«Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло у ваших оселях», — ідеться у дописі.

Нагадаємо, що 20 грудня російські диверсійно-ворожі групи намагались просунутись у напрямку Херсона. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, Силам оборони одразу вдалось виявити та знищити окупантів.

Голова ОВА підкреслив, що ситуація на правобережжі залишається напруженою. Лише за ніч росіяни обстріляли житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру, внаслідок чого постраждали 7 людей.

Останні новини про: Війна в Україні

Державні реєстри не працюють через масштабну кібератаку: на відновлення підуть тижні
Росіяни за добу атакували 44 населених пункти Херсонщини, є загиблий й 18 поранених
КМВА: росіяни били по Києву «Кинджалами» та «Іскандерами»
Реклама

Читайте також:

новини

Депутатка Трищанович також підтримала створення наглядових рад при КП з зарплатою ₴40 тис: «Вони будуть перевіряти»

Юлія Бойченко
новини

Держгоспліси відмовились від 12,9 га мисливських угідь на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ільюк назвав непоганою ідеєю створити наглядові ради з зарплатою у КП Миколаєва: «Це вимога закордонних партнерів»

Аліна Квітко
новини

Миколаївська облрада просить Міндовкілля понизити заповідний статус частини Андріївського урочища, де вигоріло 33% лісу: для чого

Юлія Бойченко
новини

Депутати Миколаївської облради приєднали МСЕК до клінічної лікарні: до 10 січня заклад має передати усі розглянуті справи

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

КМВА: росіяни били по Києву «Кинджалами» та «Іскандерами»
Росіяни за добу атакували 44 населених пункти Херсонщини, є загиблий й 18 поранених
Державні реєстри не працюють через масштабну кібератаку: на відновлення підуть тижні

«Вижив і відновився після 4 зупинок серця». Як в Миколаєві рятують постраждалих від мін?

За гуманітарку вимагала брати російський паспорт: в Снігурівці голову села при окупантах заочно засудили до 6 років

1 година тому

Вночі росіяни намагалися просунутися на Херсон — в ОВА кажуть, що Сили оборони знищили ворожі ДРГ

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні