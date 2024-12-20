Через російські обстріли Херсонщини 60 тисяч абонентів залишилась без світла

Обстріли Херсонщини 20 грудня призвели до відключення світла, фото: Associated Press

Через масовані російські обстріли на Херсонщині без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів.

Про це повідомив начальник Херсонськї обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлень споживачів у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів у Херсоні. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах.

«Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло у ваших оселях», — ідеться у дописі.

Нагадаємо, що 20 грудня російські диверсійно-ворожі групи намагались просунутись у напрямку Херсона. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, Силам оборони одразу вдалось виявити та знищити окупантів.

Голова ОВА підкреслив, що ситуація на правобережжі залишається напруженою. Лише за ніч росіяни обстріляли житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру, внаслідок чого постраждали 7 людей.