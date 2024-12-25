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РФ обстріляла 43 населені пункти Херсонщини: є загиблий та поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратураОбстріл Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські війська упродовж доби били по житлових кварталах 43 населених пунктів Херсонської області. Одна людина загинула, троє — поранені.

Про це 25 грудня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також понівечили автомийку, гараж та автомобілі.

Нагадаємо, що російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.

Також, через масовану російську атаку по містам України, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

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