Піротехніки знищили мінометну міну знайдену поблизу села на Миколаївщині, фото: МикВісті

Вчора, 7 січня, піротехніки знищили мінометну міну «Нона» калібром 120 міліметрів, знайдену поблизу села Прибузьке Галицинівської громади Миколаївщини.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У ДСНС нагадали, що Миколаївський та Баштанський райони перебували в зоні активних бойових дій, тому залишаються небезпечними територіями.

«Щодня піротехнічні групи ДСНС працюють над їх очищенням від вибухонебезпечних предметів, але боєприпасів залишається у землі чимало», — зазначили рятувальники.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.