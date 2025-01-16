Прогноз погоди на Миколаївщині сьогодні: мінлива хмарність та морози
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- Анна Гакман
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3:10, 16 січня, 2025
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Сьогодні, 16 січня, на Миколаївщині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, температура повітря вночі становитиме від 2 до 7° морозу, вдень — від 0 до 5° тепла.
У Миколаєві вночі очікується від 3 до 5° морозу, вдень — від 3 до 5° тепла.
Нагадаємо, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.
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