У Миколаєві зафіксували новий температурний рекорд для січня

Центр міста Миколаєва, січень 2025 року. Фото «МикВісті»

У четвер, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Попередній рекорд був встановлений у 2005 році, коли температура досягла +11,8°C. Також у центрі нагадали про абсолютний температурний рекорд для Миколаївської області за весь період спостережень. Його зафіксували 16 липня 2024 року, коли температура сягнула +41,6°C.

Температурні рекорди в Україні 9 січня 2025 року. Інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, що у середу, 8 січня, в Миколаєві зафіксовано перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня +12,1.

Зазначимо, що 7 січня також зареєстрували новий температурний рекорд +12,2°С.