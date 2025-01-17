Війська РФ за добу обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини поранивши сімох людей, є загиблий

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

Російська армія протягом доби з різних видів озброєння била по 37 населених пунктах Херсонської області. Семеро людей отримали поранення.

Про це зранку 17 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах, зокрема пошкодили один багатоповерховий і 15 приватних будинків, а також десяток транспортних засобів.

Пізніше керівник ОВА повідомив про загибель чоловіка, який перебував на зупинці громадського транспорту під час російської дронової атаки в Антонівці сьогодні зранку.

Нагадаємо, що також 16 січня російська армія впродовж дня атакувала Миколаївську область дронами та обстрілювала з артилерії.

А вночі 17 січня росіяни атакували ударними безпілотниками припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області — минулося без жертв, але пошкоджені будівлі.