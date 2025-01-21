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На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні

На Херсонщині чоловік підірвався на міні / Фото: На Херсонщині чоловік підірвався на міні / Фото: «МикВісті»

На Херсонщині поблизу села Микільське на російській міні підірвався цивільний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Вказується, що 49-річний місцевий житель постраждав внаслідок детонації ворожої протипіхотної міни «Пелюстка». Він дістав вибухову травму та часткову ампутацію стопи.

«Поблизу села Микільське на російській вибухівці підірвався чоловік», — ідеться у повідомленні.

Потерпілого чоловіка відвезли у лікарню для надання меддопомоги.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним 42-річний місцевий житель підірвався на міні.

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