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Прогноз погоди на Миколаївщині завтра: хмарно з невеликим дощем

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Завтра, 22 січня, на Миколаївщині очікується хмарна погода. Вночі істотних опадів не передбачається, але вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 6-11 м/с.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, температура повітря вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень — від 3 до 8° тепла.

У Миколаєві вночі температура становитиме 0-2° тепла, вдень очікується 5-7° тепла.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється +20°С. 

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