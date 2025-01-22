На Миколаївщині за добу виникли чотири пожежі, на одній врятували чоловіка

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

У Миколаєві та області 21 січня окрім пожеж, які були спричинені російськими обстрілами, виникли ще чотири пожежі, на одній із яких вогнеборці врятували 70-річного чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Стався даний епізод надвечір в Інгульському районі Миколаєва. Горіла літня кухня. Вогнеборці під час проведення розвідки виявили в приміщенні чоловіка та вивели його на свіже повітря. З місця події його шпиталізували. Пожежу загасили на площі 5 квадратних метрів.

Також у Вознесенську зайнявся димохід у квартирі на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Пожежу приборкали на незначній площі, попередня причина її виникнення — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

У Новій Одесі Миколаївського району горіла літня кухня на приватній території. Попередньо, займання виникло з тієї ж причини. Пожежу вдалось ліквідувати на площі 40 квадратних метрів.

У Вознесенську сталась ще одна пожежа. На цей раз загорілось перекриття житлового будинку. Площа становила 25 квадратних метрів, вогонь оперативно загасили місцеві вогнеборці. Тут причина ще встановлюється.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.