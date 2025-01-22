Мешканцю Миколаївщини загрожує до 10 років тюрми за крадіжку парфумів
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- Марія Хаміцевич
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15:54, 22 січня, 2025
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Чоловіку, який у Південноукраїнську вкрав парфуми за майже 3 600 гривень в одній із крамниць та втік, загрожує до десяти років тюрми.
Про це 22 січня повідомили у Нацполіції Миколаївської області.
За словами правоохоронців, упродовж декількох годин оперативники встановили особу чоловіка, ним виявився 36-річний мешканець Південноукраїнська. Викрадений товар правоохоронці у нього забрали.
Йому оголосили підозру за скоєння грабежу в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали жителя Миколаєва за підозрою у крадіжці в одному із супермаркетів міста.
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