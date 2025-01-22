Мешканцю Миколаївщини загрожує до 10 років тюрми за крадіжку парфумів

Чоловік у Південноукраїнську вкрав з магазину парфуми, фото: Нацполіція Миколаївської області

Чоловіку, який у Південноукраїнську вкрав парфуми за майже 3 600 гривень в одній із крамниць та втік, загрожує до десяти років тюрми.

Про це 22 січня повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, упродовж декількох годин оперативники встановили особу чоловіка, ним виявився 36-річний мешканець Південноукраїнська. Викрадений товар правоохоронці у нього забрали.

Йому оголосили підозру за скоєння грабежу в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали жителя Миколаєва за підозрою у крадіжці в одному із супермаркетів міста.