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Мешканцю Миколаївщини загрожує до 10 років тюрми за крадіжку парфумів

Чоловік у Південноукраїнську вкрав з магазину парфуми, фото: Нацполіція Миколаївської областіЧоловік у Південноукраїнську вкрав з магазину парфуми, фото: Нацполіція Миколаївської області

Чоловіку, який у Південноукраїнську вкрав парфуми за майже 3 600 гривень в одній із крамниць та втік, загрожує до десяти років тюрми.

Про це 22 січня повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, упродовж декількох годин оперативники встановили особу чоловіка, ним виявився 36-річний мешканець Південноукраїнська. Викрадений товар правоохоронці у нього забрали.

Йому оголосили підозру за скоєння грабежу в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали жителя Миколаєва за підозрою у крадіжці в одному із супермаркетів міста.

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