На Миколаївщині 23 січня очікується хмарна погода з опадами
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- Анна Гакман
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3:10, 23 січня, 2025
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Сьогодні, 23 січня, на Миколаївщині буде хмарно. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, вночі очікуються дощ та мокрий сніг, вдень місцями можливий невеликий дощ.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря в Миколаївській області:
- Вночі — від 1° морозу до 4° тепла,
- Вдень — від 3 до 8° тепла.
У Миколаєві вночі прогнозують 1-3° тепла, вдень — 5-7° тепла.
Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється +20°С.
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