На Миколаївщині 23 січня очікується хмарна погода з опадами

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 23 січня, на Миколаївщині буде хмарно. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, вночі очікуються дощ та мокрий сніг, вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря в Миколаївській області:

Вночі — від 1° морозу до 4° тепла,

Вдень — від 3 до 8° тепла.

У Миколаєві вночі прогнозують 1-3° тепла, вдень — 5-7° тепла.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється +20°С.