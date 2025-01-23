  • четвер

    23 січня, 2025

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 23 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині 23 січня очікується хмарна погода з опадами

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 23 січня, на Миколаївщині буде хмарно. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, вночі очікуються дощ та мокрий сніг, вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря в Миколаївській області:

  • Вночі — від 1° морозу до 4° тепла,
  • Вдень — від 3 до 8° тепла.

У Миколаєві вночі прогнозують 1-3° тепла, вдень — 5-7° тепла.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється +20°С. 

Останні новини про: Прогноз погоди

Синоптики прогнозують сьогодні на Миколаївщині хмарність без опадів
На Миколаївщині прогнозують теплу погоду та дощі на вихідних
Прогноз погоди на Миколаївщині завтра: хмарно з невеликим дощем
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві поки не планують відбудовувати зруйновані через війну житлові будинки, — ДЖКГ

Аліна Квітко
новини

«Скло полетіло на ліжко, де я лежала»: мешканка Миколаєва розповіла про нічний обстріл «Шахедами»

Анна Гакман
новини

У Миколаєві знесуть понад 200 рекламних конструкцій

Даріна Мельничук
новини

Спортсменка Ладига, яка насмерть збила жінку у Миколаєві, мобілізувалась: адвокати просять зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Миколаєві центр подології «Suda» постраждав від нічної атаки дронів

Аліна Квітко

Останні новини про: Прогноз погоди

Прогноз погоди на Миколаївщині завтра: хмарно з невеликим дощем
На Миколаївщині прогнозують теплу погоду та дощі на вихідних
Синоптики прогнозують сьогодні на Миколаївщині хмарність без опадів

У Миколаєві поки не планують відбудовувати зруйновані через війну житлові будинки, — ДЖКГ

Наслідки російської «шахедної» атаки по Миколаєву

8 годин тому

У Миколаєві знесуть понад 200 рекламних конструкцій

Головне сьогодні