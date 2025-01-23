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На Миколаївщині завтра очікується дощ та туман

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївській області завтра, 24 січня, очікується хмарна погода з можливими дощами вдень та туманом вночі та вранці.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології. 

Синоптики прогнозують південний вітер, вдень температура повітря досягатиме 10° тепла, а вночі коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. У Миколаєві вночі температура буде в межах 0-2° тепла, вдень — 7-9° тепла.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С. 

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