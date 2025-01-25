Підтримував окупацію: на Херсонщині судитимуть священника

На Херсонщині судитимуть священника за підтримку окупації. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Священника Української православної церкви (Московського патріархату) з Білозерки Херсонської області судитимуть за підтримку окупації України.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у вересні 2022 року, перебуваючи в окупованій на той час Білозерці, священник підтримував РФ під час публічних заходів.

«У своїх промовах він закликав до зміни меж території України, підтримував окупацію регіону та його «входження» до складу РФ, а також пропагував ідеї «русского миру», — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури до суду скерували обвинувальний акт щодо священнослужителя за частиною 1 статті 110 та частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсонській області судитимуть двох місцевих жительок, які очолили структурні підрозділи адміністрації регіону під час окупації.