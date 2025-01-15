Двох жительок Херсонщини судитимуть за колабораціонізм: очолили окупаційну адміністрацію

На Херсонщині судитимуть двох жительок за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській області судитимуть двох місцевих жительок, які очолили структурні підрозділи адміністрації регіону під час окупації.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що у 2022 році обвинувачені співпрацювали з РФ та працевлаштувалися в адміністрацію Херсонської області. Одна з них працювала «начальником управління соціальної політики», інша — очолила «управління з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю».

«Вони виконували організаційно-розпорядчі функції, сприяючи діяльності незаконно створених органів на тимчасово окупованих територіях», — додали у повідомленні.

Херсонської окружна прокуратура скеувала до суду обвинувальні акти стосовно двох місцевих жительок за фактом колабораційної діяльності, що передбачає частина 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють жительку Херсонської області, яка добровільно працювала на РФ під час окупації регіону.