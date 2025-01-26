На Херсонщині росіяни скинули шість авіабомб на лікарню в Бериславі

Увечері 25 січня російські війська атакували з авіації Берислав, що на Херсонщині. На місто скинули шість КАБів, зокрема під ударом опинилася лікарня.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя. Персонал лікарні встиг сховатися в укритті», — йдеться в повідомленні.

Попередньо, внаслідок обстрілів кілька медиків дістали контузії.

Російські війська атакували медзаклад в Бериславі, фото: Херсонська ОВА Російські війська атакували медзаклад в Бериславі, фото: Херсонська ОВА Російські війська атакували медзаклад в Бериславі, фото: Херсонська ОВА

Слід зазначити, що у Херсонській області від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 116 медичних установ, що становить 70,7% від загальної кількості закладів охорони здоров’я регіону.

Загалом, станом на сьогодні, 56 закладів (39,2% від пошкоджених) вже частково або повністю відновлено. У 33 з них тривають відновлювальні роботи, хоча 3 заклади зазнали повторних пошкоджень. Повністю відновлено 23 установи, одна з яких також була пошкоджена вдруге.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонщини медичні заклади укомплектовані кваліфікованими лікарями лише на 33%.