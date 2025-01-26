  • неділя

    26 січня, 2025

  • 5.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 січня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 5.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині росіяни скинули шість авіабомб на лікарню в Бериславі

Увечері 25 січня російські війська атакували з авіації Берислав, що на Херсонщині. На місто скинули шість КАБів, зокрема під ударом опинилася лікарня. 

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Шість керованих авіабомб окупанти скинули на заклад охорони здоровʼя. Персонал лікарні встиг сховатися в укритті», — йдеться в повідомленні. 

Попередньо, внаслідок обстрілів кілька медиків дістали контузії.

Російські війська атакували медзаклад в Бериславі, фото: Херсонська ОВАРосійські війська атакували медзаклад в Бериславі, фото: Херсонська ОВА
Російські війська атакували медзаклад в Бериславі, фото: Херсонська ОВАРосійські війська атакували медзаклад в Бериславі, фото: Херсонська ОВА
Російські війська атакували медзаклад в Бериславі, фото: Херсонська ОВАРосійські війська атакували медзаклад в Бериславі, фото: Херсонська ОВА

Слід зазначити, що у Херсонській області від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 116 медичних установ, що становить 70,7% від загальної кількості закладів охорони здоров’я регіону.

Загалом, станом на сьогодні, 56 закладів (39,2% від пошкоджених) вже частково або повністю відновлено. У 33 з них тривають відновлювальні роботи, хоча 3 заклади зазнали повторних пошкоджень. Повністю відновлено 23 установи, одна з яких також була пошкоджена вдруге.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонщини медичні заклади укомплектовані кваліфікованими лікарями лише на 33%.

Реклама

Читайте також:

новини

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

Марія Хаміцевич
новини

Кісельова пропонує зробити комісію для погодження обрізки дерев з екоінспекцією

Даріна Мельничук
новини

Підтримка молоді: у Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому

Даріна Мельничук
новини

Директор «Миколаївських парків» відповів, як збільшення бюджету з 8 до 150 млн грн змінило роботу КП

Юлія Бойченко
новини

В ДЖКГ Миколаєва провели техобстеження будинку на Шнеєрсона, який вкрився тріщинами

Юлія Бойченко

«Найефективніші військові — це хлопці 18-25 років»: Кім про зниження призовного віку

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси