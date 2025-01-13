У Херсонській області з початку повномасштабної війни пошкоджено 70% медзакладів

На Херсонщині пошкоджено 70% медичних установ через бойові дії. Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області від початку повномасштабного вторгнення пошкоджень зазнали 116 медичних установ, що становить 70,7% від загальної кількості закладів охорони здоров’я регіону.

Про це йдеться у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку області на 2025 рік, опублікованій на сайті Херсонської обласної державної адміністрації (ХОДА).

Серед пошкоджених закладів:

26 установ вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги,

32 лікарські амбулаторії,

51 фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) і фельдшерський пункт (ФП),

7 інших медичних установ.

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Внаслідок бойових дій зруйновано 26 закладів охорони здоров’я, три з яких вже повністю відновлено: це Кучерський, Мар’янський та Олександрівський ФАПи.

Загалом, станом на сьогодні, 56 закладів (39,2% від пошкоджених) вже частково або повністю відновлено. У 33 з них тривають відновлювальні роботи, хоча 3 заклади зазнали повторних пошкоджень. Повністю відновлено 23 установи, одна з яких також була пошкоджена вдруге.

— Відновлення медичних закладів здійснюється за підтримки благодійних організацій, фондів та інших суб’єктів. До 20 населених пунктів, де медичні установи зазнали значних пошкоджень, доставлено 28 медичних модульних амбулаторій, мобільних пунктів та трейлерів для забезпечення медичного обслуговування населення, — зазначаєтся у звіті.

Крім того, для п’яти закладів — Давидово-Брідської, Борозенської, Високопільської та Іванівської амбулаторій, а також Посад-Покровського Центру безпеки — розроблено проектно-кошторисну документацію.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонщини медичні заклади укомплектовані кваліфікованими лікарями лише на 33%.