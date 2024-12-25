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Лікарні окупованої Херсонщини укомплектовані кваліфікованими медиками лише на 33%

На тимчасово окупованій території Херсонщини не вистачає лікарів. Архівне фото На тимчасово окупованій території Херсонщини не вистачає лікарів. Архівне фото "МикВісті"

На тимчасово окупованій території Херсонщини медичні заклади укомплектовані кваліфікованими лікарями лише на 33%.

Про це повідомляє херсонське видання «Мост» з посиланням на окупаційні джерела.

Так званий заступник голови незаконного уряду Херсонської області Сергій Черевко розповідає, що за програмою залучення медиків з РФ та Криму на лівобережжя Херсонщини приїхали лише десятки медиків, замість очікуваних сотень спеціалістів.

Також вказується, що незаконна влада тимчасово окупованої Херсонщини збирається активно залучати лікарів на лівобережжя Херсонщини, видаючи їм квартири.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині планують виплачувати матеріальну допомогу молодим фахівцям, які повертаються працювати на деокуповану територію області.

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