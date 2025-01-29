Синоптики прогнозують теплу погоду в Миколаївській області
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- Анна Гакман
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3:10, 29 січня, 2025
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Сьогодні, 29 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +3° до +8°, а вдень — від +9° до +14°.
У Миколаєві вночі температура повітря коливатиметься в межах +6° до +8°, а вдень становитиме +11°до +13°.
Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С.
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