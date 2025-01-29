Синоптики прогнозують теплу погоду в Миколаївській області

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 29 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +3° до +8°, а вдень — від +9° до +14°.

У Миколаєві вночі температура повітря коливатиметься в межах +6° до +8°, а вдень становитиме +11°до +13°.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С.