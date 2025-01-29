  • середа

    29 січня, 2025

  • 7.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 7.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Синоптики прогнозують теплу погоду в Миколаївській області

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 29 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +3° до +8°, а вдень — від +9° до +14°.

У Миколаєві вночі температура повітря коливатиметься в межах +6° до +8°, а вдень становитиме +11°до +13°.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С. 

 

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині сьогодні прогнозують хмарну погоду і туман
На Миколаївщині сьогодні прогнозують мінливу хмарність та туман
Синоптики прогнозують на Миколаївщині хмарну погоду і туман
Реклама

Читайте також:

новини

У міськраді Миколаєва обговорили проєкт створення нового індустріального парку на 190 гектарів

Аліна Квітко
новини

«Нові укриття в школах та лікарнях», — в Управлінні капбудівництва Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко
новини

Відбудувати зруйнований фасад гімназії Аркаса у Миколаєві планують до кінця 2025 року

Юлія Бойченко
новини

Щоб адаптувати Миколаївщину до змін клімату, потрібно 7 років витрачати по ₴1 млрд, — брифінг ОВА

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв може перевести школи на дистанційне навчання через масові «мінування»

Аліна Квітко

Останні новини про: Прогноз погоди

Синоптики прогнозують на Миколаївщині хмарну погоду і туман
На Миколаївщині сьогодні прогнозують мінливу хмарність та туман
На Миколаївщині сьогодні прогнозують хмарну погоду і туман

З Південного Бугу продовжують відкачувати олію, яка потрапила в річку через російські обстріли

Верещук прокоментувала призупинення фінансування USAID: «Це випробування, яке ми здолаємо»

5 годин тому

У Берліні відкрили виставку евакуйованих картин з Одеси

Головне сьогодні