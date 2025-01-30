  • четвер

    30 січня, 2025

  • 6.2°
    Туман

    Миколаїв

  • 30 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.2° Туман

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сьогодні синоптики прогнозують до 13° тепла на Миколаївщині

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У четвер, 30 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря в області становитиме вночі 3-8 градусів тепла, а вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.

У Миколаєві вночі очікується 5-7 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С. 

Останні новини про: Прогноз погоди

Синоптики прогнозують на Миколаївщині хмарну погоду і туман
Синоптики прогнозують теплу погоду в Миколаївській області
Синоптики попереджають про туман у Миколаївській області
Реклама

Читайте також:

новини

«Потужність буде велика», — завод у Миколаєві перероблятиме будсміття ще для двох областей

Юлія Бойченко
новини

Бюджет Миколаєва на 2025 рік збільшився ₴46 млн за рахунок освітньої субвенції

Аліна Квітко
новини

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

Юлія Бойченко
новини

У міськраді Миколаєва обговорили проєкт створення нового індустріального парку на 190 гектарів

Аліна Квітко
новини

«Нові укриття в школах та лікарнях», — в Управлінні капбудівництва Миколаєва назвали пріоритет роботи у 2025 році

Юлія Бойченко

Останні новини про: Прогноз погоди

Синоптики попереджають про туман у Миколаївській області
Синоптики прогнозують теплу погоду в Миколаївській області
Синоптики прогнозують на Миколаївщині хмарну погоду і туман

Мазут на узбережжі Одещини: комунальники розпочали прибирання біля Дунайського заповідника

СБУ заявила, що люди Дерипаски під час війни намагались незаконно вивезти з Миколаєва глинозему на ₴2 млрд

9 годин тому

«Миколаївводоканал» відзвітував про оновлення водних мереж міста

Головне сьогодні