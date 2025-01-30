Сьогодні синоптики прогнозують до 13° тепла на Миколаївщині
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- Анна Гакман
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3:10, 30 січня, 2025
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У четвер, 30 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря в області становитиме вночі 3-8 градусів тепла, а вдень підніметься до 8-13 градусів тепла.
У Миколаєві вночі очікується 5-7 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С.
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