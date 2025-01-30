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За тиждень сапери розмінували майже 2 тисячі гектарів Херсонщини

За тиждень сапери очистили від російських мін та снарядів понад 1,8 тисяч гектарів правобережної Херсонщини. 

Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, загалом розміновали понад 63% територій.

Протягом тижня сапери виявили 913 вибухівок, а від початку робіт — майже 225 тисяч небезпечних предметів. Зазначається, що фахівці обстежили 149 об'єктів, 2,7 кілометрів доріг та більше 74 гектарів території. 

Динаміка розмінування за останній тиждень. Інфографіка: Херсонська ОВАДинаміка розмінування за останній тиждень. Інфографіка: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що упродовж 2024 року вибухотехніки поліції Миколаївщини обстежили понад 67 гектарів землі на деокупованих територіях, вилучивши майже шість тисяч боєприпасів та близько трьох тонн вибухових речовин.

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