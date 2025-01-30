За тиждень сапери розмінували майже 2 тисячі гектарів Херсонщини
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- Світлана Іванченко
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22:33, 30 січня, 2025
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За тиждень сапери очистили від російських мін та снарядів понад 1,8 тисяч гектарів правобережної Херсонщини.
Як повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, загалом розміновали понад 63% територій.
Протягом тижня сапери виявили 913 вибухівок, а від початку робіт — майже 225 тисяч небезпечних предметів. Зазначається, що фахівці обстежили 149 об'єктів, 2,7 кілометрів доріг та більше 74 гектарів території.
Нагадаємо, що упродовж 2024 року вибухотехніки поліції Миколаївщини обстежили понад 67 гектарів землі на деокупованих територіях, вилучивши майже шість тисяч боєприпасів та близько трьох тонн вибухових речовин.
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