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На Миколаївщині сапери поліції вилучили майже 6000 боєприпасів і 3 тонни вибухівки за рік

Вибухотехніки знищили на Миколаївщині бойову частину російської ракети, фото: Нацполіція Миколаївської областіВибухотехніки знищили на Миколаївщині бойову частину російської ракети, фото: Нацполіція Миколаївської області

Упродовж 2024 року вибухотехніки поліції Миколаївщини обстежили понад 67 гектарів землі на деокупованих територіях, вилучивши майже шість тисяч боєприпасів та близько трьох тонн вибухових речовин.

Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Зазначається, що вибухотехніки виконували завдання на звільнених територіях, перевіряючи місця після обстрілів, знешкоджуючи небезпечні предмети та реагуючи на повідомлення про підозрілі знахідки.

За рік вони здійснили 139 виїздів на місця подій, де вилучили і знешкодили понад 500 боєприпасів та вибухонебезпечних предметів.

Серед вилученого у 2024 році:

  • 5782 боєприпаси, серед яких артилерійські снаряди, ручні гранати та гранати до протипіхотних гранатометів;
  • 715 інженерних мін;
  • 592 реактивні гранати;
  • майже 3 тонни вибухових речовин.

«За час повномасштабної війни з РФ окупанти неабияк усіяли українські землі небезпечними предметами. Тож поліцейським вибухотехнікам доводиться щодня мати справу з небезпекою», — йдеться в повідомленні.

Поліція закликає громадян бути обережними:

  • не наближатися до уламків дронів, ракет чи снарядів, адже вони можуть містити вибухівку чи небезпечні хімічні речовини;
  • не чіпати підозрілі предмети та не переносити їх;
  • не намагатися розбирати знайдені уламки на металобрухт.

У разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляйте про це за номером «101» або «102».

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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