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Росіяни обстріляли понад 40 населених пунктів Херсонщини: 9 людей поранені

Наслідки обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратураНаслідки обстрілів Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонській області минулої доби, 30 січня, внаслідок російської агресії зазнали поранень девʼятеро людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни били по 42 населених пунктах Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 48 приватних будинків, автозаправна станція, пам'ятники, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі.

Також російська армія атакувала Миколаївську область. Вночі 31 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині безпілотник «Shahed 131/136». Внаслідок падіння уламків у Баштанському районі пошкоджені приватні будинки.

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