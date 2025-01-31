Дистанційне мінування: у Херсоні знешкодили 11 російських вибухівок
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- Світлана Іванченко
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22:29, 31 січня, 2025
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Сьогодні, 31 грудня, у Дніпровському районі Херсона на території одного з комунальних підприємств знайшли та знешкодили 11 вибухівок.
За словами керівник Херсонської МВА Романа Мрочка, російські військові використовують їх для дистанційного мінування.
Він закликав херсонців бути обережними та одразу повідомляти про небезпечні знахідки за номерами екстреної допомоги та поліції.
«Російські окупаційні війська продовжують дистанційно мінувати територію нашої громади. Будьте уважні і обережні! Не підходьте до невідомих вибухонебезпечних предметів! Не торкайтеся їх! Набирайте 101, 102 і отримаєте покрокову інструкцію щодо подальших дій», — зазначив він.
Раніше повідомлялось, що у Херсонській області 30 січня внаслідок російських обстрілів девʼятеро людей були поранені.
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