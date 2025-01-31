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Дистанційне мінування: у Херсоні знешкодили 11 російських вибухівок

Сьогодні, 31 грудня, у Дніпровському районі Херсона на території одного з комунальних підприємств знайшли та знешкодили 11 вибухівок. 

За словами керівник Херсонської МВА Романа Мрочка, російські військові використовують їх для дистанційного мінування.

НВП, які російські війська застосовують для дистанційного мінування. Фото: Херсонська МВАНВП, які російські війська застосовують для дистанційного мінування. Фото: Херсонська МВА
НВП, які російські війська застосовують для дистанційного мінування. Фото: Херсонська МВАНВП, які російські війська застосовують для дистанційного мінування. Фото: Херсонська МВА

Він закликав херсонців бути обережними та одразу повідомляти про небезпечні знахідки за номерами екстреної допомоги та поліції.

«Російські окупаційні війська продовжують дистанційно мінувати територію нашої громади. Будьте уважні і обережні! Не підходьте до невідомих вибухонебезпечних предметів! Не торкайтеся їх! Набирайте 101, 102 і отримаєте покрокову інструкцію щодо подальших дій», — зазначив він. 

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області 30 січня внаслідок російських обстрілів девʼятеро людей були поранені.

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