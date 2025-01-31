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Через російський обстріл у Херсоні постраждав чоловік

Російська армія обстріляла Херсон. Фото: Суспільне ХерсонРосійська армія обстріляла Херсон. Фото: Суспільне Херсон

У пʼятницю, 31 січня, російські війська атакували Херсон з безпілотника. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона 56-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення ніг та грудної клітини. 

«Потерпілого доставили до лікарні. Його стан оцінюють як стабільно важкий», — долали у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області, 30 січня, внаслідок російської агресії зазнали поранень девʼятеро людей. Росіяни били по 42 населених пунктах.

 

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