На Миколаївщині затримали чоловіка за спробу зґвалтування 21-річної дівчини

затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі згвалтування. Фото: Pixabay

В Новоодеській громаді затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі зґвалтування та викраденні мобільного телефону.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, 30 січня підозрюваний у селищі Єланець в кафе помітив 21-річну дівчину і коли вона поверталася додому наздогнав та намагався зґвалтувати. Однак їй вдалося вирватися та втекти.

«Підозрюваний також викрав телефон потерпілої, який залишився на місці події після того, як нападник вибив його з рук, коли вона намагалася викликати допомогу», — додали у прокуратурі.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у замаху на зґвалтування (частина 3 статті 15, частина 1 статті 152, частина 4 статті 185 КК України). Санкція інкримінованих статей передбачає до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у Вознесенську Миколаївської області 19-річного хлопця увʼязнили до 7 років за зґвалтування 15-річної дівчини.