На Одещині посадовця судитимуть за переплату грошей під час закупівлі спецтехніки

На Одещині судитимуть посадовця за зловживання службовим становищем, фото: Нацполіція Одещини

На Одещині судитимуть начальника відділу житлово-комунального господарства однієї з сільрад Білгород-Дністровського районного. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем під час закупівлі спецтехніки для громади.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області, посадовець мав придбати два самоскиди за середньоринковими цінами, але уклав договір із підприємцем, у якого вартість техніки була значно завищена. Це рішення завдало громаді збитків на понад 600 тисяч гривень, що підтвердила судова експертиза.

Правоохоронці відсторонили його від посади. Йому інкримінують зловживання службовим становищем (частина 1 статті 364 ККУ). У разі доведення вини чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі з можливим штрафом та забороною обіймати певні посади.

На Одещині судитимуть посадовця за зловживання службовим становищем, фото: Нацполіція Одещини На Одещині судитимуть посадовця за зловживання службовим становищем, фото: Нацполіція Одещини

Нагадаємо, також в Одесі судитимуть посадовицю комунальної установи, яку звинувачують у закупівлі генераторів для шкіл міста за завищеною ціною. Переплата склала понад 1,3 мільйона гривень.

Крім цього, депутата Одеської обласної ради судитимуть за обвинуваченням у розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі вуличних ліхтарів.