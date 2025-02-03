  • понеділок

    3 лютого, 2025

  • 0.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині протягом тижня знищили понад 1300 російських дронів

FPV-дрон. Ілюстраційне фото: heroesukraine.orgFPV-дрон. Ілюстраційне фото: heroesukraine.org

Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 75% російських безпілотників.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що з 27 січня по 2 лютого росіяни застосували 1761 FPV-дрон та «скидів», з них 664 — у межах Херсонської громади.

Загалом знищили 1320 БпЛА, з них 549 — на території Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВАПротидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, з 20 по 26 січня у Херсонській області знищили 80% російських безпілотників.

Останні новини про: Херсонщина

За тиждень сапери розмінували майже 2 тисячі гектарів Херсонщини
На Херсонщині 20 посадовців пройшли курс військової підготовки
У Херсоні облаштують меморіали загиблим військовим за ₴5,9 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У центрі Миколаєва продають приміщення кондитерської та піцерії «Челентано» за $380 тис.

Аліна Квітко
новини

«Місця для захоронення вистачить на рік»: на Мішковському кладовищі проводять рекультивацію

Аліна Квітко
новини

Ще сім громад Миколаївщини з негазифікованими будинками платитимуть менше за електроенергію

Аліна Квітко
новини

За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Аліна Квітко
новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко

Останні новини про: Херсонщина

У Херсоні облаштують меморіали загиблим військовим за ₴5,9 млн
На Херсонщині 20 посадовців пройшли курс військової підготовки
За тиждень сапери розмінували майже 2 тисячі гектарів Херсонщини

У центрі Миколаєва продають приміщення кондитерської та піцерії «Челентано» за $380 тис.

По Миколаєву через несправність відключено 10 ліфтів

1 година тому

При в'їзді у Миколаїв на М-14 завершили ремонт дороги, тепер там камери та система зважування у русі

Головне сьогодні