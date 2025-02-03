На Херсонщині протягом тижня знищили понад 1300 російських дронів

FPV-дрон. Ілюстраційне фото: heroesukraine.org

Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 75% російських безпілотників.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що з 27 січня по 2 лютого росіяни застосували 1761 FPV-дрон та «скидів», з них 664 — у межах Херсонської громади.

Загалом знищили 1320 БпЛА, з них 549 — на території Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, з 20 по 26 січня у Херсонській області знищили 80% російських безпілотників.