На Херсонщині протягом тижня знищили понад 1300 російських дронів
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- Даріна Мельничук
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21:16, 03 лютого, 2025
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Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 75% російських безпілотників.
Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що з 27 січня по 2 лютого росіяни застосували 1761 FPV-дрон та «скидів», з них 664 — у межах Херсонської громади.
Загалом знищили 1320 БпЛА, з них 549 — на території Херсонської громади.
Нагадаємо, з 20 по 26 січня у Херсонській області знищили 80% російських безпілотників.
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