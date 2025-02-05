Морозна ніч і прохолодний день: на Миколаївщині сьогодні температура опуститься до -7°
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- Анна Гакман
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3:10, 05 лютого, 2025
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У середу, 5 лютого, жителів Миколаївщини очікує хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Температура коливатиметься від -7° вночі до +3° вдень.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що вночі у Миколаєві температура становитиме від -3° до -5°, а вдень +1° до +3°. Вітер північний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, протягом тижня в Миколаївській області прогнозують похолодання.
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