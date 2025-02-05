Морозна ніч і прохолодний день: на Миколаївщині сьогодні температура опуститься до -7°

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У середу, 5 лютого, жителів Миколаївщини очікує хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Температура коливатиметься від -7° вночі до +3° вдень.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що вночі у Миколаєві температура становитиме від -3° до -5°, а вдень +1° до +3°. Вітер північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, протягом тижня в Миколаївській області прогнозують похолодання.