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    Миколаїв

  • 5 лютого , 2025 середа

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Морозна ніч і прохолодний день: на Миколаївщині сьогодні температура опуститься до -7°

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У середу, 5 лютого, жителів Миколаївщини очікує хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Температура коливатиметься від -7° вночі до +3° вдень.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що вночі у Миколаєві температура становитиме від -3° до -5°, а вдень +1° до +3°. Вітер північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, протягом тижня в Миколаївській області прогнозують похолодання.

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