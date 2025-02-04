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На Херсонщині запустять безкоштовний транспорт для маломобільних мешканців

У Великій Олександрівці запроваджують безоплатні перевезення для маломобільних мешканців, фото: Херсонська ОВАУ Великій Олександрівці запроваджують безоплатні перевезення для маломобільних мешканців, фото: Херсонська ОВА

З завтрашнього дня, 5 лютого, у Великій Олександрівці на Херсонщині починає працювати безоплатний транспорт для маломобільних мешканців.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, спеціально обладнаний автомобіль надаватиме послуги перевезення вразливих категорій населення.

У пресслужбі зазначили, що волонтери доставлятимуть людей у межах населеного пункту до лікарні, державних установ та банків.

Скористатися послугою можуть:

  • Маломобільні дорослі та діти з інвалідністю І та ІІ групи (крім повністю лежачих) у супроводі рідних або опікунів;
  • Тяжкохворі люди, яким важко пересуватися (за наявності довідки від лікаря);
  • Люди похилого віку (80+ років).

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 3 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще дев'ятеро зазнали поранень. За словами голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили приватні автомобілі.

 

 

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