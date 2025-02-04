На Херсонщині запустять безкоштовний транспорт для маломобільних мешканців
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- Анна Гакман
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21:34, 04 лютого, 2025
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З завтрашнього дня, 5 лютого, у Великій Олександрівці на Херсонщині починає працювати безоплатний транспорт для маломобільних мешканців.
Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, спеціально обладнаний автомобіль надаватиме послуги перевезення вразливих категорій населення.
У пресслужбі зазначили, що волонтери доставлятимуть людей у межах населеного пункту до лікарні, державних установ та банків.
Скористатися послугою можуть:
- Маломобільні дорослі та діти з інвалідністю І та ІІ групи (крім повністю лежачих) у супроводі рідних або опікунів;
- Тяжкохворі люди, яким важко пересуватися (за наявності довідки від лікаря);
- Люди похилого віку (80+ років).
Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 3 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще дев'ятеро зазнали поранень. За словами голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили приватні автомобілі.
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