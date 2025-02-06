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Сьогодні на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

Сьогодні, 6 лютого, місцями на дорогах Миколаївщини очікується ожеледиця. 

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що на Миколаївщині температура повітря коливатиметься від -4° вночі до +4° вдень, а в Миколаєві протягом доби залишатиметься близько 0°. Вітер північно-східний, 6-11 м/с.

Нагадаємо, протягом тижня в Миколаївській області очікують похолодання.

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