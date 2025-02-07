Російська армія минулої доби обстріляла 34 населені пункти Херсонщини: є загиблий та поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Поліція Херсонської області

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині за добу загинула людина, п'ятеро місцевих жителів отримали поранення.

Про це вранці 7 лютого повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Молодіжне, Монастирське, Ольгівка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Урожайне, Новодмитрівка та Херсон.

Пошкоджені дві багатоповерхівки та шість приватних будинків, йдеться у дописі.

Також 6 лютого близько росіяни атакували балістичною ракетою Миколаївщину. За даними ОВА, ймовірно це була С-300/С-400, яка розірвалася над відкритою територією поза межами населених пунктів.