ВАКС відмовив Кормишкіній у поверненні закордонного паспорту та виїзді за кордон

Ірина Кормишкіна. Фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд відмовив у поверненні закордонного паспорту та виїзді за кордон народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій).

Таке рішення суд ухвалив 29 січня, повідомляє «Слово і діло».

Зазначається, що адвокат просив надати Ірині Кормишкіній дозвіл на виїзд в Австрію на лікування. Проте суддя відмовив через недостатність доказів того, що лікування підозрюваної неможливо забезпечити в інших медичних закладах, зокрема на території України.

«У задоволенні клопотання захисника підозрюваної про зміну запобіжного заходу відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді», — йдеться в рішенні.

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Раніше спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про нову підозру народній депутатці України Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій). Її підозрюють у навмисному внесенні неправдивих відомостей до декларації.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), підозрюваної у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень, у формі особистої поруки голови фракції ВРУ Давида Арахамії та очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Пізніше вони пояснили, навіщо взяли нардепку на поруки.

У чому підозрюють Ірину Кормишкіну?

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд зобов'язав генерального прокурора Андрія Костіна відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народної депутатки від партії «Слуга народу» Ірини Кормишкіної. Зокрема, вона отримала подарунок у розмірі 14,4 мільйона гривень. Раніше їй також дарували 5,3 мільйона гривень і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT вартістю 310 тисяч гривень, оздоблений 11 білими діамантами.

17 жовтня 2024 року народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.

Своєю чергою, чоловік нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої) та колишній депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін заперечив незаконне збагачення дружини та заявив, що вони відстоюватимуть правоту у суді.