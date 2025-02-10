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На Херсонщини через російські удари загинув чоловік, ще один поранений

Херсонська область, фото: unn.uaХерсонська область, фото: unn.ua

Минулої доби, 9 лютого, росіяни атакували 34 населені пункти Херсонської області. Є загиблий та поранений.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни би по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодив багатоповерхівку та чотири приватні будинки.Також російська армія понівечила пенітенціарну установу та господарчу споруду.

Також під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили Shahed-131/136.

Пізніше очільник ОВА повідомив про 42-річного жителя Берислава, на якого росіяни скинули вибухівку з дрона.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 9 лютого росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок та сараї. А ввечері російська армія обстрілювала Куцурубську громаду з артилерії.

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