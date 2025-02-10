Внаслідок російського обстрілу у Херсоні пошкоджена школа

Наслідки обстрілу Херсону 10 лютого, фото: Херсонська МВА

У Херсоні внаслідок російського обстрілу зранку 10 лютого пошкоджена школа у Дніпровському районі.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації.

«Внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджений освітній заклад у Дніпровському районі», — йдеться у дописі.

Як зазначається, на території школи постраждали шість дерев, зруйновані 10 метрів паркану та вибите скло у 35 вікнах.

Наслідки обстрілу Херсону 10 лютого, фото: Херсонська МВА Наслідки обстрілу Херсону 10 лютого, фото: Херсонська МВА

Нагадаємо, що минулої доби, 9 лютого, росіяни атакували 34 населені пункти Херсонської області. Є загиблий та поранений.