Внаслідок російського обстрілу у Херсоні пошкоджена школа
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- Марія Хаміцевич
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13:00, 10 лютого, 2025
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У Херсоні внаслідок російського обстрілу зранку 10 лютого пошкоджена школа у Дніпровському районі.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації.
«Внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджений освітній заклад у Дніпровському районі», — йдеться у дописі.
Як зазначається, на території школи постраждали шість дерев, зруйновані 10 метрів паркану та вибите скло у 35 вікнах.
Нагадаємо, що минулої доби, 9 лютого, росіяни атакували 34 населені пункти Херсонської області. Є загиблий та поранений.
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