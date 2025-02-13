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Синоптики прогнозують до -10° вночі на Миколаївщині

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

Сьогодні, 13 лютого, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі знизиться від - 5 до -10°, а вдень підніметься від 0 до +5°.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики також прогнозують вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. У Миколаєві вночі температура коливатиметься в межах від -7 до -9°, а вдень підніметься від +2 до +4°.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.

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