У Херсоні внаслідок обстрілу російськими військами загинула жінка
-
- Анна Гакман
-
•
-
18:25, 12 лютого, 2025
-
Сьогодні, 13 лютого, внаслідок обстрілу житлового будинку в Херсоні російськими військами загинула 69-річна жінка.
Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що близько 17:00 росіяни вдарили по житлових кварталах Корабельного району. Снаряд влучив в оселю загиблої.
«Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок травми, несумісні з життям, отримала 69-річна жінка. Її тіло дістали з-під завалів. Співчуття рідним та близьким загиблої», – повідомив Роман Мрочко.
Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 11 лютого, внаслідок російських ударів зазнали поранень троє людей. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, в регіоні пошкоджені багатоповерхівка, сім приватних будинків, фермерське господарство, промислове підприємство, приватні автомобілі.
Останні новини про: Війна в Україні