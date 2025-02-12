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У Херсоні внаслідок обстрілу російськими військами загинула жінка

Сьогодні, 13 лютого, внаслідок обстрілу житлового будинку в Херсоні російськими військами загинула 69-річна жінка.

Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 17:00 росіяни вдарили по житлових кварталах Корабельного району.  Снаряд влучив в оселю загиблої. 

«Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок травми, несумісні з життям, отримала 69-річна жінка. Її тіло дістали з-під завалів. Співчуття рідним та близьким загиблої», – повідомив Роман Мрочко.

Російський снаряд влучив в будинок, фото: Херсонська МВАРосійський снаряд влучив в будинок, фото: Херсонська МВА
Російський снаряд влучив в будинок, фото: Херсонська МВАРосійський снаряд влучив в будинок, фото: Херсонська МВА
Російський снаряд влучив в будинок, фото: Херсонська МВАРосійський снаряд влучив в будинок, фото: Херсонська МВА

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 11 лютого, внаслідок російських ударів зазнали поранень троє людей. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, в регіоні пошкоджені багатоповерхівка, сім приватних будинків, фермерське господарство, промислове підприємство, приватні автомобілі.

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