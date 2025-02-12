У Херсоні внаслідок обстрілу російськими військами загинула жінка

Сьогодні, 13 лютого, внаслідок обстрілу житлового будинку в Херсоні російськими військами загинула 69-річна жінка.

Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 17:00 росіяни вдарили по житлових кварталах Корабельного району. Снаряд влучив в оселю загиблої.

«Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в будинок травми, несумісні з життям, отримала 69-річна жінка. Її тіло дістали з-під завалів. Співчуття рідним та близьким загиблої», – повідомив Роман Мрочко.

Російський снаряд влучив в будинок, фото: Херсонська МВА Російський снаряд влучив в будинок, фото: Херсонська МВА Російський снаряд влучив в будинок, фото: Херсонська МВА