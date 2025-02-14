Погода в Миколаївській області сьогодні: хмарно, без опадів, до +8° вдень

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

Сьогодні, 14 лютого, у Миколаївській області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі знизиться від - 3 до -8°, а вдень підніметься від +3 до +8°.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики також прогнозують південний вітер зі швидкістю вночі 5-10 м/с, вдень — 9-14 м/с. У Миколаєві вночі температура коливатиметься в межах від -3 до -5°, а вдень підніметься від +6 до +8°.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.