На Херсонщині водолази знайшли тіла двох дітей, що провалилися під кригу, шукають ще одного хлопчика

У Херсонській області вночі водолази ДСНС за допомогою підводного дрона знайшли тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, які були серед тих дітей, що напередодні провалилися під кригу.

Наразі тривають пошуки 13-річного хлопчика, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що 13 лютого на території Великоолександрівської громади четверо дітей з однієї родини — двоє хлопчиків (віком 13 та 9 років) і дві дівчинки (віком 14 та 12 років) — гуляли по льоду річки Інгулець. Тонка крига не витримала, і всі вони провалилися у воду.

Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік. Вона кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою. Туди прибіг місцевий житель і зміг витягнути 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку.

На Херсонщині водолази знайшли тіла двох дітей, що провалилися під кригу, фото: ДСНС На Херсонщині водолази знайшли тіла двох дітей, що провалилися під кригу, фото: ДСНС На Херсонщині водолази знайшли тіла двох дітей, що провалилися під кригу, фото: ДСНС

Слід зазначити, що з початку лютого в Україні значно знизилась температура.