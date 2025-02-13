На Херсонщині п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу: двох вдалось врятувати, ще трьох шукають

На Херсонщині пʼятеро дітей провалилися під кригу, фото: ДСНС

На Херсонщині п’ятеро дітей провалились під кригу на водоймі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.

За попередньою інформацією, двоє з дітей вдалося врятувати, однак пошукові роботи тривають, і наразі рятувальники та водолази шукають ще трьох неповнолітніх.

«Будьте обережні! Лід на водоймах зараз вкрай небезпечний. Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу! Бережіть себе та своїх близьких», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку лютого в Україні значно знизилась температура. Синоптики прогнозують похолодання у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.