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На Миколаївщині очікується похолодання та сильний вітер

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

На Миколаївщині найближчими днями прогнозується ускладнення погодних умов. 

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, у період з 15 по 17 лютого в області спостерігатиметься похолодання та поривчастий вітер.

15 лютого буде хмарно, пройде сніг із дощем, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Очікується штормовий вітер північно-західного напрямку, 15-20 м/с. Температура протягом доби коливатиметься від -3° до +2°.

16-17 лютого опади припиняться, проте збережеться ожеледиця на дорогах. Вночі температура знизиться до -10°, вдень буде морозно – до -5°. Вітер зміниться на північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.

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