Перший рівень небезпеки: синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Миколаївщини

У період з 17 по 19 лютого у Миколаєві та області збережеться ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Миколаївщини, ілюстрація: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, у суботу, 15 лютого, на дорогах місцями утворювалась ожеледиця. 16 та 17 лютого опадів не очікується, але температура вдень буде від -5 до 0 градусів, а вночі — до -10 градусів. Вітер ослабне до 5-10 м/с.