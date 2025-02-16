Перший рівень небезпеки: синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Миколаївщини
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- Анна Гакман
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13:36, 16 лютого, 2025
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У період з 17 по 19 лютого у Миколаєві та області збережеться ожеледиця на дорогах.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, у суботу, 15 лютого, на дорогах місцями утворювалась ожеледиця. 16 та 17 лютого опадів не очікується, але температура вдень буде від -5 до 0 градусів, а вночі — до -10 градусів. Вітер ослабне до 5-10 м/с.
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