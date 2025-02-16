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Шмигаль доручив провести засідання Держкомісії після російського удару в Миколаєві

Денис Шмигаль, фото: Пресслужба прем'єр-міністраДенис Шмигаль, фото: Пресслужба прем'єр-міністра

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після російського удару по об'єкту критичної інфраструктури у Миколаєві доручив скликати засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це він повідомив у свої соціальних мережах. 

«Дав доручення провести засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з даного питання. За її підсумками буде вжито ще ряд заходів для забезпечення теплом мешканців міста», – написав він.

Своєю чергою, пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації повідомила, що члени комісії розробили комплекс заходів для ліквідації наслідків атаки та відновлення теплопостачання до об’єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури.

засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, фото: Миколаївська ОВАзасідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, фото: Миколаївська ОВА
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, фото: Миколаївська ОВАзасідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, фото: Миколаївська ОВА
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, фото: Миколаївська ОВАзасідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, фото: Миколаївська ОВА

«Влада та відповідні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та забезпечити мешканців міста теплом.Інформація буде оновлюватися», – додали у пресслужбі.

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

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