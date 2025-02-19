На Миколаївщині прогнозують морози до 13°C
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- Анна Гакман
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3:10, 19 лютого, 2025
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У Миколаївській області сьогодні, 19 лютого, очікується холодна погода з нічними морозами до -13°C та ожеледицею на дорогах. Опади не прогнозуються.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що температура повітря вночі становитиме від -8°C до -13°C, а вдень коливатиметься в межах -4°C до +1°C. У Миколаєві вночі очікується -8°C до -10°C, а вдень — 0°C до -2°C. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:
- Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
- Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
- Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
- Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
- Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.
У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.
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