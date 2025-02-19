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На Миколаївщині прогнозують морози до 13°C

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У Миколаївській області сьогодні, 19 лютого, очікується холодна погода з нічними морозами до -13°C та ожеледицею на дорогах. Опади не прогнозуються.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології. 

Синоптики прогнозують, що температура повітря вночі становитиме від -8°C до -13°C, а вдень коливатиметься в межах -4°C до +1°C. У Миколаєві вночі очікується -8°C до -10°C, а вдень — 0°C до -2°C. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

  • Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
  • Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
  • Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
  • Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.

У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.

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