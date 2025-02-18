Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Відключення світла, фото: «МикВісті»

У середу, 19 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

06:00 — 9:00;

15:00 — 22:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.