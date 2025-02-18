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Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Відключення світла, фото: «МикВісті»Відключення світла, фото: «МикВісті»

У середу, 19 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час застосування обмежень:

  • 06:00 — 9:00; 
  • 15:00 — 22:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.

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