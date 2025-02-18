Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу
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- Анна Гакман
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20:02, 18 лютого, 2025
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У середу, 19 лютого, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє «Укренерго».
Час застосування обмежень:
- 06:00 — 9:00;
- 15:00 — 22:00.
«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 17 лютого в Україні застосовують аварійні відключення електроенергії для підприємств.
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