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На Одещині суддів підозрюють у незаконних рішеннях для виїзду військовозобов'язаних за кордон

Слідчі дії у справі суддів, яких підозрюють у сфальсифікованих рішеннях для військовозобов'язаних на Одещині. Фото: СБУСлідчі дії у справі суддів, яких підозрюють у сфальсифікованих рішеннях для військовозобов'язаних на Одещині. Фото: СБУ

На Одещині суддів підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. За даними слідства, вони за 3,5 тисячі доларів ухвалювали фіктивні рішення, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон. 

Як повідомляє СБУ, підозрювані приймали сфальсифіковані рішення про самостійне виховання дитини батьком-військовозобовʼязаним.

Зазначається, що злочини документували понад рік. За цей час викрили голову і двох суддів цього суду, заступника керівника його апарату, інших співробітників апарату й адвокатів. Саме адвокати та їх помічники шукали клієнтів. Зокрема, у соцмережах пропонували начебто легальний спосіб виїхати з України для військовозобовʼязаних. Вартість «послуги» для чоловіків мобілізаційного віку становила 3,5 тисячі доларів. 

За даними СБУ, суд масово ухвалював такі рішення без присутності сторін у залі засідань.

Слідчі дії у справі суддів, яких підозрюють у сфальсифікованих рішеннях для військовозобов'язаних на Одещині. Фото: СБУСлідчі дії у справі суддів, яких підозрюють у сфальсифікованих рішеннях для військовозобов'язаних на Одещині. Фото: СБУ
Слідчі дії у справі суддів, яких підозрюють у сфальсифікованих рішеннях для військовозобов'язаних на Одещині. Фото: СБУСлідчі дії у справі суддів, яких підозрюють у сфальсифікованих рішеннях для військовозобов'язаних на Одещині. Фото: СБУ
Слідчі дії у справі суддів, яких підозрюють у сфальсифікованих рішеннях для військовозобов'язаних на Одещині. Фото: СБУСлідчі дії у справі суддів, яких підозрюють у сфальсифікованих рішеннях для військовозобов'язаних на Одещині. Фото: СБУ

Для конспірації підозрювані проводили «ділові зустрічі» з клієнтами в офісі місцевої адвокатської компанії. За даними слідства, вони обговорювали шляхи незаконного отримання відстрочки від мобілізації та вартість «послуги».

Під час обшуків в адмінбудівлі суду, в офісах і помешканнях підозрюваних знайшли документи, мобільні телефони та компʼютери з доказами. Правоохоронці повідомили голові суду, сімом його ймовірним поплічникам та іншим причетним про підозру. 

Троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення. Всім загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше, затримали офіцера Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і його спільника. Їх звинувачують у вимаганні грошей з сімей військовозобов'язаних.

Нагадаємо, що протягом 2024 року органи прокуратури Миколаївської області направили до суду 24 обвинувальні акти за ухилення від призову на військову службу за мобілізацією.

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