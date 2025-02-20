Синоптики прогнозують сьогодні мороз та ожеледицю на Миколаївщині

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

У Миколаївській області сьогодні, 20 лютого, очікується холодна погода з нічними морозами до -12°C, невеликим снігом та ожеледицею на дорогах.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що температура повітря в області вночі становитиме від -7°C до -12°C, а вдень коливатиметься від -3°C до +2°C. У Миколаєві вночі очікується -7°C до -9°C, а вдень температура буде близькою до 0°C. Вітер північний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.

Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.

Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.

Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.

Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.

У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.