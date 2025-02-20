Синоптики прогнозують сьогодні мороз та ожеледицю на Миколаївщині
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- Анна Гакман
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3:14, 20 лютого, 2025
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У Миколаївській області сьогодні, 20 лютого, очікується холодна погода з нічними морозами до -12°C, невеликим снігом та ожеледицею на дорогах.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що температура повітря в області вночі становитиме від -7°C до -12°C, а вдень коливатиметься від -3°C до +2°C. У Миколаєві вночі очікується -7°C до -9°C, а вдень температура буде близькою до 0°C. Вітер північний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:
- Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
- Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
- Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
- Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
- Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.
У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.
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