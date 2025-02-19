На Херсонщині внаслідок удару російського БпЛА постраждав чоловік

Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстраціне фото: Суспільне Херсон

У Антонівці, що на Херсонщині, 49-річний чоловік отримав поранення внаслідок удару російського БпЛА.

Як повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, постраждалий — під наглядом лікарів.

«Медична допомога знадобилася чоловіку, який вчора потрапив під удар ворожого БпЛА в Антонівці. 49-річний місцевий житель дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки та ноги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого сили протиповітряної оборони знищили один ворожий безпілотник типу Shahed 131/136 над Миколаївською областю.