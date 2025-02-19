На Херсонщині внаслідок удару російського БпЛА постраждав чоловік
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- Анна Гакман
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18:06, 19 лютого, 2025
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У Антонівці, що на Херсонщині, 49-річний чоловік отримав поранення внаслідок удару російського БпЛА.
Як повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, постраждалий — під наглядом лікарів.
«Медична допомога знадобилася чоловіку, який вчора потрапив під удар ворожого БпЛА в Антонівці. 49-річний місцевий житель дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення руки та ноги», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 19 лютого сили протиповітряної оборони знищили один ворожий безпілотник типу Shahed 131/136 над Миколаївською областю.
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