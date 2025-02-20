В Одесі повернули світло для 40 тисяч родин після російських атак
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- Світлана Іванченко
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13:36, 20 лютого, 2025
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В Одесі енергетики повернули світло 40 тисячам родин та заживили критичні об’єкти інфраструктури після нічної російської атаки.
Як повідомили у ДТЕК, електропостачання відновили на півдні Одеси, і зазначили, що аварійно-ремонтні роботи тривають.
«Попри надскладні умови, нам вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури на Півдні Одеси. Тепер колеги-комунальники впродовж доби зможуть подати тепло в будинки. Також ми повернули електропостачання для 40 тисяч родин. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — йдеться у повідомленні.
Крім того, в Одеській мерії повідомили, що електроенергію відновили на двох ключових котельнях Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів.
«Як і обіцяли, сьогодні на дві ключові котельні Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів, подано напругу. Фахівці КП «ТМО» вже працюють над відновленням необхідних параметрів тиску та температури в системі. До кінця доби тепло повернеться в оселі одеситів», — повідомили в мерії.
Нагадаємо, що на Одещині під час російські обстрілу постраждали енергетичний обʼєкт ДТЕК.
Раніше повідомлялось, що у вечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждала жінка, зафіксовані руйнування.
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