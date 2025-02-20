В Одесі повернули світло для 40 тисяч родин після російських атак

Наслідки російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада

В Одесі енергетики повернули світло 40 тисячам родин та заживили критичні об’єкти інфраструктури після нічної російської атаки.

Як повідомили у ДТЕК, електропостачання відновили на півдні Одеси, і зазначили, що аварійно-ремонтні роботи тривають.

«Попри надскладні умови, нам вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури на Півдні Одеси. Тепер колеги-комунальники впродовж доби зможуть подати тепло в будинки. Також ми повернули електропостачання для 40 тисяч родин. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — йдеться у повідомленні.

Комунальники ліквідовують наслідки російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада Комунальники ліквідовують наслідки російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада Комунальники ліквідовують наслідки російських атак по Одесі. Фото: Одеська міськрада

Крім того, в Одеській мерії повідомили, що електроенергію відновили на двох ключових котельнях Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів.

«Як і обіцяли, сьогодні на дві ключові котельні Київського району, які забезпечують теплом близько 200 тисяч одеситів, подано напругу. Фахівці КП «ТМО» вже працюють над відновленням необхідних параметрів тиску та температури в системі. До кінця доби тепло повернеться в оселі одеситів», — повідомили в мерії.

Нагадаємо, що на Одещині під час російські обстрілу постраждали енергетичний обʼєкт ДТЕК.

Раніше повідомлялось, що у вечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждала жінка, зафіксовані руйнування.