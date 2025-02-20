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Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Одещині

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

На Одещині під час ворожого обстрілу постраждали енергетичний обʼєкт ДТЕК.

Про це 20 лютого повідомили в енергетичній компанії. 

Зазначається, що фахівці поки не мають доступу до обладнання.

«Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.  

За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, станом на 09:00 без напруги лишаються 49 тисяч абонентів.

Нагадаємо, що у вечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждала жінка, зафіксовані руйнування.

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