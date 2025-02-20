Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту на Одещині
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- Альона Коханчук
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10:27, 20 лютого, 2025
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На Одещині під час ворожого обстрілу постраждали енергетичний обʼєкт ДТЕК.
Про це 20 лютого повідомили в енергетичній компанії.
Зазначається, що фахівці поки не мають доступу до обладнання.
«Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.
За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, станом на 09:00 без напруги лишаються 49 тисяч абонентів.
Нагадаємо, що у вечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждала жінка, зафіксовані руйнування.
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