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Екснардеп визнав вину у зловживанні владою: ₴2,5 млн перерахують на ЗСУ

Віталий Барвіненко. Ілюстративне фото: ednist.infoВіталий Барвіненко. Ілюстративне фото: ednist.info

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання вини екснардепа у справі щодо зловживання владою. Його засудили до трьох років умовного терміну з річною забороною обіймати державні посади.

Як повідомив ВАКС, засуджений повністю відшкодував завдані збитки та погодився перерахувати 2,5 мільйона гривень на підтримку Збройних Сил України. 

Зазначимо, що пресрелізі не називають конкретного імені, однак мова йде про Віталія Барвіненка, який обіймає посаду голови Одеської райради.

«Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки із застосуванням положень ч. 2 ст. 75 КК України, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк один рік та штрафом. За умовами угоди, обвинувачений також зобов’язується перерахувати на підтримку армії 2,5 мільйони гривень», — йдеться у повідомленні.

В той же час, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що штраф становить 17 тисяч гривень, а іспитовий строк – один рік. І також підтвердили перерахування коштів на користь ЗСУ.

«До набрання вироком законної сили колишній нардеп зобов’язується перерахувати 1,5 мільйони гривень на підтримку Збройних Сил України (проєкт UNITED24). Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано понад 1 мільйон гривень, які внесені за згадану особу як застава», — йдеться у повідомленні. 

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, раніше вищий антикорупційний суд відмовив у поверненні закордонного паспорту та виїзді за кордон народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій).

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